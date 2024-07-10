الاحتلال يعتقل شابًا من نابلس ويداهم المنازل فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه المستمرة التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، شابا من بلدة عوريف جنوب نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت الشاب عمران صباح.

وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت وداهمت منزل ذوي الشهيد عمار عينبوسي في شارع كشيكة.

وقد استشهد وأصيب عشرات المواطنين جلهم من الأطفال، فجر اليوم الأربعاء، في غارات من الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية تركزت على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 278 من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مراسلونا باستشهاد 8 مواطنين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء في قصف إسرائيلي استهدف منازلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما ادى الى اشتعال النيران فيها وتدميرها.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.