شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الحوار الوطنى يستهدف تعزيز المشاركة السياسية لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني، تأكيد على تعزيز المشاركة السياسية والتعاون بين مختلف الأطياف لتحقيق التنمية المستدامة والتشارك على أوسع مدى في صنع القرار الوطنى واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، خاصة وأن الحوار الوطنى خلق حالة من الاصطفاف الوطني غير مسبوقة.

وأضاف الديب، أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية ومختلف القوي السياسية تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة وأن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسيى والحزبي لدعم العديد من الملفات في مقدمتها ملف حقوق الإنسان والملف الاقتصادى والسياسى.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتبنى الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة وأن الشعب المصري ينتظر من الحكومة إحداث طفرة في مختلف القطاعات وفى مقدمتها الرعاية والحماية الاجتماعية والأسعار والرقابة على الأسواق والصناعة والزراعة.

وأوضح الديب، أن الحوار الوطنى يساهم بقوة في تعزيز روح التعاون بين مختلف الأطراف وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مؤكدا أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، وعليها وضع خطة شاملة للإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية و تحسين نظام العدالة، وضمان حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد ووضع رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحقيق هذه الأهداف التى تجعل حقا مصلحة المواطن أولا.