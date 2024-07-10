شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: انضمام أعضاء بـ"الحوار الوطنى" للحكومة الجديدة فرصة لتعميق التواصل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن انضمام أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى للحكومة الجديدة زاد من قناعتنا بتقدير القيادة السياسية للحوار الوطنى، مشيرا الى أن ذلك يمثل فرصة كبيرة لتعميق التواصل والتفاعل بين الحكومة ومجلس الأمناء.

وأضاف محمد فايز فرحات، أن ذلك سينعكس بالتأكيد على موقع الحوار ووزنه وفرص تنفيذ مخرجاته في مختلف المحاور.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

