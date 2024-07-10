أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 8 مواطنين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء، في قصف إسرائيلي استهدف منازلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدفت الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة محالًا تجاريّةً في محيط البلديّة بالمخيم، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها وتدميرها".
بدورها، أعلنت الخدمات الطبيّة للإسعاف والطّوارئ بقطاع غزة، أنّ "10 مواطنين على الأقل أُصيبوا في غارة إسرائيليّة على شارع النّصر، وعلى شقّة سكنيّة في شارع النّصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة".
وكانت القوّات الإسرائيليّة قد استهدافت أمس مدرسةً تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 29 شخصًا على الأقل، وإصابة 53 آخرين، بينهم حالات خطيرة وحرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات ومدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.