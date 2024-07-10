مقتل 8 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات ومدينة غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 8 مواطنين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء، في قصف إسرائيلي استهدف منازلًا في مخيم ​النصيرات​ وسط قطاع ​غزة​. كما استهدفت الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة محالًا تجاريّةً في محيط البلديّة بالمخيم، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها وتدميرها".

بدورها، أعلنت الخدمات الطبيّة للإسعاف والطّوارئ ب​قطاع غزة​، أنّ "10 مواطنين على الأقل أُصيبوا في غارة إسرائيليّة على شارع النّصر، وعلى شقّة سكنيّة في شارع النّصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة".

وكانت القوّات الإسرائيليّة قد استهدافت أمس مدرسةً تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 29 شخصًا على الأقل، وإصابة 53 آخرين، بينهم حالات خطيرة وحرجة.