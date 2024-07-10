الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وبيلغورود".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنبك".
ةكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت 38 مسيرة فوق عدة مقاطعات روسية.
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