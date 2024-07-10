الاحتلال يداهم منازل المواطنين في الخليل دون اعتقالات

ياسر رشاد - القاهرة - داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من منازل المواطنين وفتشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفقا ل"وفا".

وذكر الناشط في البلدة محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وانتشرت في منطقة "صافا" شمال البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين عقب تحطيم أبوابها، وألقت قنابل الصوت داخلها ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال.

وأضاف، أن الاحتلال تعمد خلال التفتيش تحطيم أثاث وزجاج النوافذ، وإتلاف مقتنيات المواطنين، مخلفا دمارا كبيرا قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.