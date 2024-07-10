بعد حديث مدبولي.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات المحليات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أثار إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء الحكومة خلال الفترة المقبلة من القانون الخاص بانتخابات بالمحليات والتوافق على النظام الانتخابي، تساؤلات عن شروط الترشح لانتخابات المحليات والأوراق المطلوبة.

كان مدبولي قال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة إن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية سرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات.. والتوافق على النظام الانتخابى وإتاحة آليات وتدابير لأشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشاريع".

وينشر الخليج 365 تلك الشروط والإجراءات وفقًا لما نص عليه قانون الإدارة المحلية:

ونصت المادة 48 من قانون الإدارة المحلية، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية:

1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية

.2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية

.3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل

.4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، وأن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا

.5- لا تقبل أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.6

- أن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك

.7- لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم

8 - عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة8 للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب

وحدد نص المادة 51 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الأوراق المطلوبة للترشح؛ وهي:

* صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح

* الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح

* صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر.ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميًا إلى أحد الأحزاب