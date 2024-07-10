"سي أن أن" عن المجلس الإقليمي للجولان: ندعو الحكومة الإسرائيلية لمهاجة حزب الله بالقوة واستعادة الأمن للسكان

دعا رئيس المجلس الإقليمي للجولان، الحكومة الإسرائيلية أوري كالنر إلى "مهاجمة حزب الله بالقوة ونقل هجومها إلى الجانب اللبناني من الحدود بعد هجوم صاروخي لحزب الله أدى إلى مقتل شخصين"، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "امرأة ورجلا قتلا على الفور في مرتفعات الجولان عندما أصابت قذيفة سيارتهما بشكل مباشر".

ولفت كالنر، في بيان، الى أننا "لقد فقدنا أرواح سكان من مجتمع الجولان، لذلك ندعو حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في إلى حماية سكان الجولان، ووقف سياسة ضبط النفس، ومهاجمة أعدائنا بالقوة، واستعادة الأمن لسكان الشمال والجولان".

وشدد على أننا "لن نسمح بتحويل الجولان إلى منطقة أمنية إسرائيلية"، معتبراً أنه "يجب أن ينتقل الهجوم إلى الجانب الآخر من الحدود، إلى أراضي العدو".

كما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضًا منصبًا في وزارة الدفاع في البلاد، الجيش الإسرائيلي إلى "ضرب حزب الله ولبنان بلا رحمة".

وفي وقت سابق، وصف مسعفو نجمة داود الحمراء الاستجابة للمشهد بـ"الصعب في موقع إصابة السيارة. وقال رجال الإطفاء إنهم يتعاملون مع ثمانية حرائق على الأقل بعد سقوط القذائف.