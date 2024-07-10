18 قتيلا في اصطدام بين حافلة وشاحنة في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، عن "مقتل 18 شخصا على الأقل وجرح 19 آخرون في اصطدام حافلة مع شاحنة صهريج تنقل الحليب في ولاية أوتار براديش في شمال الهند".
وأوضح مكتب مدير الشرطة المحلية ذو الفقار علي، من لوكالة "فرانس برس"، أنها "اصطدمت الحافلة بالناقلة من الخلف ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 19 آخرين".
ولفت رئيس الحكومة المحلية يوغي اديتيانات، الى أن "الحادث يدمي القلب".
وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة نيودلهي من ولاية بيهار الشرقية على ما ذكرت محطة "ان دي تي في" التلفزيونية.
وغالبا ما تشهد الطرقات الهندية حوادث سير أدت بحسب السلطات إلى مقتل 168 ألف شخص في 2022.
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