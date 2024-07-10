إعلام إسرائيلي: نتانياهو قرّر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى أميركا خوفًا من مذكرة اعتقال تُعدّ بحقّه

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرّر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، وذلك خوفًا من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقّه، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

ومن المقرر أن يلقي نتانياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي في 24 تموز الحالي، في حين ذكر البيت الأبيض أنّه من المرجّح أن ينعقد لقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.

ويُشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن في 20 أيار الماضي أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وقال خان إن نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، ومتواطئون في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين بالقطاع المحاصر.