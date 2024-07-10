سلطات روسيا أعلنت إفشال محاولتَين أوكرانيتَين لاستهداف 3 ضباط روس في موسكو وحاملة طائرات

كشف جهاز أمن الدولة الروسي، في بيان، عن "إفشال محاولة تنفيذ عمل إرهابي على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف"، وإفشال محاولة استهداف 3 ضباط روس رفيعي المستوى في موسكو.

وقالت: "المحاولتان نظمهما جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني".

وأمس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن إحباط محاولة اختطاف وتهريب قاذفة من طراز "تو 22 أم 3"، قادرة على حمل أسلحة نووية، إلى خارج البلاد، مؤكدًا تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف.

وتأتي هذه الأحداث مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التوتر بين روسيا ودول الناتو على خلفية استمرار دول الحلف في تزويد كييف بالأسلحة .