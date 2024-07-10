أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، انه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوب بتاريخ ٨ / ٧ /٢٠٢٤ على أثر إشكال في مخيم نهر البارد، وفي إطار ملاحقة مفتعلي الإشكال، أوقفت دورية من مديرية المخابرات داخل المخيم الفلسطينيَّين (ع.ل.) و(م.ح.)، وتَبيَّنَ أنهما مطلوبان لإقدامهما على إطلاق النار وافتعال إشكالات في تواريخ سابقة".
كذلك أعلنت المديرية، أنه "تم توقيف في مدينة بعلبك – حي الشيخ حبيب المواطن (ع.ع.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار، والمواطن (م.ا.) المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا".
وأكدت أن "المضلوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مخيم نهر البارد ومواطنَين في بعلبك لارتكابهم جرائم مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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