نوّه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، بـ"قرار مجلس الوزراء الّذي أنصف العاملين في المستشفيات الحكومية بالنّسبة للتّعويضات وحوافز الإنتاجيّة، بمتابعة وجهود وزير الصحة العامّة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الحقّ المكتسب الواجب تعميمه على كلّ الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات، هو ضرورة لدعم صمود وبقاء الإدارة العامّة، في خدمة المواطنين!".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله نوه بقرار الحكومة إنصاف العاملين بالمستشفيات الحكومية: حق يجب تعميمه على كل الإدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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