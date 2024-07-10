قوى الأمن عممت صورة موقوف خطر ترأس عصابة نفّذت مئات عمليات السلب بقوة السلاح

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت العديد من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان، من قبل مجهولين يتجوّلون على متن درّاجات آليّة ويرصدون الضحايا ويشهرون أسلحةً حربيّةً بوجههم، ويسلبونهم درّاجاتهم وما توفّر معهم من مبالغ ماليّة وهواتف خليويّة؛ وتترافق هذه العمليّات أحيانًا مع إطلاق نار".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي جهودها لتحديد هويّة المتورّطين بهذه العمليّات، ولاسيّما بعد انتشار فيديوهات لهم على مواقع التّواصل الاجتماعي، توثّق قيامهم بسلب المواطنين بقوّة السّلاح".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة أحد أخطر أفراد العصابة المذكورة، ويُدعى: "خ. ك. ع." (مواليد عام 1997، لبناني) ملقّب بـ"المشطوب"، وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا: سطو مسلّح، سلب بقوّة السّلاح، سرقة ومخدّرات، ويوجد بحقّه 10 ملاحقات قضائيّة بجرائم: سلب بقوّة السّلاح وسرقة ومخدرات؛ وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة ويتواجد داخل ​مخيم صبرا​".

ولفتت إلى أنّ "بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على وضع خطّة محكمة ومداهمة منزله وتوقيفه بما أمكن من السّرعة"، مبيّنةً أنّ "بتاريخ 2024-07-04، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة لمكان إقامته في مخيم صبرا، وبعد التأكّد من تواجده داخله، نفّذت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات عمليّة مداهمة لمنزله، وأوقفته وضبطت بحوزته قنبلةً يدويّة".

كما كشفت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترؤّسه عصابة سلب بقوّة السّلاح، نفّذ بالاشتراك مع أفرادها -العمل جار لتوقيفهم- مئات عمليّات سلب درّاجات آليّة وأشخاص بقوّة السّلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: الأشرفية، الرّوشة، الرّملة البيضاء، قصقص، الزيتونة باي، سليم سلام، الحمرا، الجناح الكولا، الرحاب، الدورة، الطيونة، طريق المطار، محيط السفارة الكويتية، المدينة الرياضية وفرن الشباك؛ وذلك عبر التجوّل على متن درّاجات آليّة وبحوزتهم مسدّس حربي وقنبلة يدويّة".

وذكرت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "عند رصد أفراد العصابة ضحاياهم، يُشهرون أسلحتهم بوجههم ويسلبونهم درّاجاتهم ومقتنياتهم، وفي بعض الحالات يطلقون النّار باتجاههم أو في الهواء لترويعهم. كما أضاف الموقوف أنّهم كانوا يقومون بتصريف الدرّاجات المسروقة في محلّة صبرا والمدينة الرياضية والجنوب والبقاع، بعد نقلها على متن فانات لنقل الركاب. كذلك صرّح أنّه نفّذ برفقة شخص آخر، عمليّة سلب لركّاب صعدوا معهم على متن "فان" في محلّة الدورة، وسلبوهم مبالغ ماليّة".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرّ بحقّ باقي أفراد العصابة". وأضافت: "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة صورة الموقوف، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التوجّه إلى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلّة جسر الباشا أو الاتصال على الرقم: 513732-01؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".