أشغال على طريق عيتنيت- مشغرة وتحويل السير باتجاه طريق القرعون- جب جنين لمدة 10 أيام

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بإنشاء عبّارة لتصريف مياه الأمطار، على طريق عام عيتنيت- مشغرة. وعليه سيتمّ تحويل السّير باتجاه طريق القرعون- جب جنين، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم 2024-7-10 ولمدّة عشرة أيّام".

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