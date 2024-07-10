شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 131 كيلومترًا من منطقة "هيهيفو"، وعلى عمق 76.5 كيلومترًا".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.