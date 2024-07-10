شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 131 كيلومترًا من منطقة "هيهيفو"، وعلى عمق 76.5 كيلومترًا".
ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 131 كيلومترًا من منطقة "هيهيفو"، وعلى عمق 76.5 كيلومترًا".
ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.