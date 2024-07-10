كوريا تشهد أمطاراً قياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت الأمطار الغزيرة القياسية التي ضربت المناطق الجنوبية في جمهورية كوريا في مقتل شخصين، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، عن مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية قوله، إن مستوى غزارة هطول الأمطار كان الأعلى خلال 200 سنة تقريبا.

وشهدت أجزاء من إقليم شمال جولا هطول أمطار غزيرة قياسية بدءا من صباح اليوم الأربعاء، حيث سجلت مدينة غونسان على بعد 178 كيلومترا جنوب سيئول، 131.7 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة وهو ما يمثل أكبر معدل هطول أمطار في الساعة على الإطلاق على مستوى البلاد.

ويمثل معدل هطول الأمطار في الساعة أكثر من 10 في المائة من متوسط هطول الأمطار السنوي في غونسان الذي يبلغ 1.246 ملم.

كما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم جنوب تشونغ تشيونغ، حيث سجلت سيوتشيون، على بعد 166 كيلومترا جنوب سيئول، 111.5 ملم من الأمطار.