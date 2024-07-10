الصين تدعو طرفي الصراع في أوكرانيا لضبط النفس وتجنب الهجمات على المدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الصين طرفي الصراع فى الحرب الأوكرانية إلى ضبط النفس والامتثال بشكل فعال للقانون الإنساني الدولي وتجنب الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

جاء ذلك خلال كلمة نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج فى إحاطة بمجلس الأمن الدولى بشأن روسيا،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وقال شوانج إن الصين تشعر بقلق شديد إزاء الصراع والهجمات الشرسة على المدنيين والبنية التحتية المدنية وإنه منذ التصعيد الكامل للأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022، أسفر الصراع عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار ما أدى إلى أزمة إنسانية وخيمة ذات تداعيات هائلة.

وأضاف أن الصين تدعو "طرفي الصراع إلى إظهار الإرادة السياسية، والالتقاء ببعضهما البعض في منتصف الطريق، وبدء محادثات السلام في وقت مبكر"، مناشدا المجتمع الدولي، على أساس موقف موضوعي ومحايد، بتهيئة الظروف الملائمة لوضع نهاية مبكرة للقتال والاضطلاع بدور فعال في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تؤكد الصين دائما ضرورة احترام سيادة جميع الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد، ودعم كافة الجهود التي تؤدي إلى التسوية السلمية للأزمة مشيرا إلى أن الصين ستواصل بنشاط تعزيز محادثات السلام بطريقتها الخاصة وبذل جهود متواصلة ولعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للقضية الأوكرانية.