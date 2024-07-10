زيلينسكي يتعهد بإعادة بناء مستشفى الأطفال الذي تضرر في هجوم روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

تعهد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بإعادة بناء مستشفى للأطفال في كييف، عقب تضررها بصورة كبيرة في هجوم صاروخي تتهم فيه كييف روسيا بالوقوف وراءه.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إنه تم تخصيص نحو 100 مليون هريفنا أوكرانية بالفعل لدعم المستشفى، كما سوف يلي ذلك تخصيص 300 مليون هريفنا أخرى.

كما تعهد بمساعدة جميع أسر الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

ويعد الهجوم على المستشفى جزءا من موجة هجمات صاروخية أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص أمس الأول الاثنين.

وأثار قصف مستشفى للأطفال والمنطقة المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، غضبا دوليا، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن صاروخا طائشا من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية هو الذي أصاب المستشفى.

وأضاف أن كييف تحاول استغلال المأساة التي تتزامن مع مشاركة زيلينسكي في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وخلال القمة أمس الثلاثاء، أعلنت الدول الأعضاء بالناتو أنه سوف يتم تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي، الذي حضر قمة الناتو، إن أنظمة الدفاع الجوي سوف تساعد في ردع مثل هذا الهجوم" الوحشي" الذي استهدف مستشفى للأطفال في كييف.