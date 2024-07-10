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قوات الاحتلال تستولي على الأسمدة الزراعية في مدن الضفة الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - ( د ب أ )

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاستيلاء على أسمدة زراعية في مدن الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن دوريات الاحتلال اقتحمت عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الزراعية في مدينة طولكرم وتفتيشها واستولت على الأسمدة الزراعية.

ووفق المصادر، "استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على أسمدة زراعية في بلدة سردا شمال رام الله ، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال اقتحم مشتلا زراعيا في البلدة، واستولى على الأسمدة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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