تايوان تعلن رصد 36 طائرة صينية تحلق قرب محيطها

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ)

صرحت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت عددا كبيرا نسبيا من الطائرات والسفن العسكرية الصينية، في محيط تايوان فيما يبدو أنها كانت في طريقها إلى مناورة عسكرية صينية، غرب المحيط الهادئ.

وفي بيان، ذكرت الوزارة أن 36 طائرة، تابعة لجيش التحرير الشعبي، عبرت خط الوسط لمضيق تايوان أو امتداده، وتم رصدها في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، من الساعة الخامسة و20 دقيقة صباحا، حتى التاسعة والنصف صباحا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنها كانت متجهة نحو غرب المحيط الهادئ، للمشاركة في تدريب عسكري جوي وبحري مشترك هناك، إلى جانب حاملة الطائرات الصينية "شاندونج".

وكان بيان وزارة الدفاع الوطني التايوانية حول 36 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، منفصلا عن وصف يومي قياسي لتوغلات طائرات جيش التحرير الشعبي في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، في الساعات الـ24 الماضية، والذي يصدر كل صباح.

وفي هذا الإنذار القياسي المنفصل اليوم الأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أنه خلال فترة الـ24 ساعة، من السادسة صباح أمس الثلاثاء، حتى السادسة صباح اليوم الأربعاء، عبرت 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي ، خط الوسط لمضيق تايوان، بينما حلقت سبع طائرات أخرى، في الأجزاء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.