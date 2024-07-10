وزير الري: تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف مرتَين سنويًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف؛ لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في ما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات؛ لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .

واستعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف؛ حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أي ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفوري بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أي زيادة في مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .

وصرح سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر -يتم تطهير معظمها مرتَين سنويًّا- بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف .

وأضاف وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية؛ بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا، وتم نهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادي بمحافظة قنا، وأوشكت عملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان على الانتهاء بنسبة تنفيذ ٩٠%.

ويجري تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٦٠%، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٥%، وتنفيذ عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارئ لمحطة رفع قلابشو وزيان بإدارة صرف دمياط بنسبة تنفيذ ٧٠%، والبدء في تنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول ٧٠٠ متر من البرين بإدارة صرف الإسماعيلية، وجار تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بإدارة صرف جنوب المنيا، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف؛ مثل (زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة- البطس بمحافظة الفيوم) .

ويتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للعديد من الكباري الواقعة على المصارف؛ مثل (الصالحية وراجح وشديد بمحافظة الشرقية- الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والإتربي بمحافظة الدقهلية- بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد- المحسمة بمحافظة الإسماعيلية- نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفر الشيخ- الرويسات بمحافظة الإسكندرية- فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة- القاطع بمحافظة قنا- العرب بمحافظة سوهاج) .