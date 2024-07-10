رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة يعلن مدة عمل اللجنة وخربطة اجتماعاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام.

جاء ذلك في أول اجتماعات اللجنة اليوم بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما يشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وأشار سعد الدين، إلى أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

وأكد أنه تم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.