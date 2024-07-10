توسيع الرقعة الزراعية.. 11 صورة ترصد مشروع "مستقبل مصر" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا أعمال تنفيذ مأخذ مياه من فرع رشيد بنهر النيل للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح الأراضي بمحور الضبعة بالظهير الصحراوي لمدينة 6 أكتوبر.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أن المشروع يعد من أهم المشروعات الزراعية على أرض محافظة الجيزة حيث يستهدف زراعة 700 ألف فدان والتى دشنتها الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي؛ بهدف توسيع الرقعة الزراعية للبلاد، وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد.

واستمع محافظ الجيزة، لشرح توضيحي لمسارات المشروع، وبحث النقاط المتعارضة مع المشروع، وبحث الاستجابة لمطالب الأهالى بالقرى المجاورة للمشروع من خلال عمل مسارات بديلة وطرق خدمية لمداخل القرى المجاورة للمشروع.

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