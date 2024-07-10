شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بأول صور ضوئية لبرنامج حكومة مصطفى مدبولى لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

ينفرد ”الخليج 365” بنشر أول صور ضوئية لبرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الذي يستمر لمدة 3 سنوات، تحت شعار عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، والذي ألقي رئيس مجلس الوزراء بيانا بشأنه أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأثنين الماضي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وعضوية 42 نائبا، أولي إجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة البرنامج الجديد.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.