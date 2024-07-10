شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى نجح فى تعزيز التكافل بين أبناء الوطن.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودا كبيرة في سبيل تعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، كان أبرزها إطلاق تعد مبادرة "كتف فى كتف"، في شهر رمضان الماضي، وكانت المبادرة بمثابة قطار للخير أطلقه التحالف ليجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، لتأمين الغذاء مع دخول الشهر الكريم.

وتُعد هذه المبادرة نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع، بمشاركة آلاف المتطوعين فى المبادرة، الأمر الذي يعكس التفاعل السريع والجاد بين المصريين لدعم البسطاء ومحدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

واعتمدت المبادرة على توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.



