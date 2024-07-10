شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: لجنة دراسة بيان الحكومة تنتهى من أعمالها الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إن اللجنة بدأت اجتماعاتها اليوم، وستعقد اجتماعين اليوم، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار للاجتماع الأول، ووزراء العدل والأوقاف والثقافة، الاجتماع الثانى، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

وتابع سعد، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة: "من المنتظر أن تنعقد اللجنة يوميا من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث تعقد على مدار كل يوم اجتماعين الأول من الساعة إلى الساعة 2 والثانى من الساعة الثالثة حتى السابعة، عدا الجمعة تجتمع من الساعة الثانية، وتنتهي اللجنة من اجتماعاتها الاثنين المقبل على أن تقوم الأمانة الفنية اللجنة بكتابة التقرير متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، حيث يعقب تلك المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس".

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً أن اللجنة الخاصة تضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.