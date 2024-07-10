شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ناعيا النائب أحمد قرشي: كان وطنيا مخلصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وقال المجلس في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والآسى النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

توفى النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط، بعد صراع مع المرض، ونعي أعضاء مجلس الشيوخ النائب حمادة قرشي، داعيين الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضي، موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ، التعاون المثمر بين غرفتي البرلمان، متوجها بالشكر إلي مجلس النواب بكامل هيئته وعلى رأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، دائم الحرص أن يعمل في تناغم وتنسيق لدعم مسيرة العمل التشريعي والنهوض به.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالتعاون بين المجلس والحكومة السابقة، وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا علي المشاركة الفعالة، سواء في الجلسات أو اللجان، وخص بالذكر، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اضطلع بالتنسيق الكبير بين المجلس والحكومة.

وتنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.