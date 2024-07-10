شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العمل الأهلى والخدمى بكتلة الحوار تعقد اجتماعها لبحث إطلاق "مكتب خدمات الحوار" والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية دكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، عقدت لجنة العمل الأهلي والخدمي برئاسة الكاتب الصحفي حازم الملاح اجتماعا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ووضع أهداف وأولويات العمل الأهلي والخدمى.

وأكد حازم الملاح خلال الاجتماع أنه من أهم هذه الأولويات التواصل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من اجل حل مشاكل المواطنين التي تلجأ لكتلة الحور موضحا الاجتماع يهدف إلى التغلب على التحديات.

وأوضح الملاح أن اللجنة بصدد إطلاق مشروع مكتب خدمات الحوار من اجل مأسسة الخدمات والتفاعل بشكل تنظيمي مع المؤسسات المختلفة وخدمة اكبر قدر ممكن من المواطنين سواء في مجال الصحة أو التعليم أو طلبات أخري من المواطنين مضيفا أنه سيتم متابعة طلبات المواطنين من فريق للمتابعة كما سيتم نشر أرقام واتس اب للتواصل مع فريق خدمات الكتلة الحوار.



ودعا الملاح لكل المهتمين بالعمل الأهلي والمتطوعين للمساهمة معنا في حل طلبات المواطنين خاصة وان كتلة الحوار تسعي بأن تكون همزة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.



وأعلنت لجنة العمل الأهلي والخدمي عن تدشين مكتب استشارات قانونية مجانية للمواطنين ، حيث يتولي الإشراف عليه كل من عبد الرازق مصطفي المحامي الحقوقي، و اية امبابي مسئولية الرد على الاستفسارات القانونية.