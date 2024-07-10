درجة الحرارة فوق معدلاتها غدًا على الجبال وفي الداخل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحرّ، وبالتالي يتشكّل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا.

وفي الحال العامة، فإنّ طقسًا صيفيًا رطبًا يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تتخطاها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، مع ملاحظة بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 23 و31، وفي زحلة بين 18 و34 درجة.

وحذّرت مصلحة الأرصاد المواطنين من "ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية يوم السبت، حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف".

في التفاصيل، فإنّ طقس الأربعاء سيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

أمّا طقس الخميس، فقليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

بالنسبة ليوم الجمعة، فسيكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم فجر يوم السبت بخاصة شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ.

أمّا يوم السبت فلبنان على موعد مع طقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا ويزيد معها الشعور بالحر، تنخفض درجات الحرارة و تعود الى معدلاتها الموسمية، نحذر من ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف نتيجة الرياح الناشطة، تتكاثف الغيوم ليلا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بخاصة شمال البلاد.