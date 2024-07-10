قامت دوريّات من ​أمن الدولة​ في الشّمال- مكتب ​البترون​، بتوجيه إنذاراتٍ للنّازحين السّوريّين القاطنين في بيت شلالا- قضاء البترون. وخلال ساعات، تمّ إخلاء الغرف والمنازل الّتي يقطنونها بالكامل، من دون تسجيل أيّ اعتراض أو رفض لتنفيذ القرار.

كانت هذه تفاصيل خبر دوريات من أمن الدولة في الشمال أخلت بيت شلالا- البترون من النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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