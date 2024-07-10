نفذ اساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك) اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي" تليق بتضحيات وجهود الاساتذة"، كما اعلنوا في بيان.

كانت هذه تفاصيل خبر اساتذة الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية لعدم اصدار الحلبي قرارا لبدلات التصحيح والمراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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