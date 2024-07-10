يوحنا العاشر: نؤكد أهمية المحافظة على العائلة ودور الأسرة وسط التحديات

أكّد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس البطريرك ​يوحنا العاشر يازجي​، خلال رعايته وحضوره احتفال ثانويّة سيّدة البلمند بتخريج تلاميذها، في حرم الثّانويّة، "أهميّة المحافظة على العائلة ودور الأسرة، وسط التحدّيات". وتوجّه للخرّيجين داعيًا إيّاهم إلى أن "يفرحوا دائمًا وألّا يخشوا أيّ أمر، لأنّهم أبناء النّور كما يدلّ شعار ثانويّتهم "والنّور في الظّلمة يضيء".

تخلّل الاحتفال محطّات غنائيّة لجوقة الثّانويّة، وكلمات لكلّ من: التّلاميذ المتخرّجين، لجان الأهل، لجنة خرّيجي الثّانويّة، ومديرة الثّانويّة الّتي توقّفت عند مختلف مراحل خطوات مشروعها لمتابعة العمل.