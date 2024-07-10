حاصباني: نسعى لتوسيع مروحة اقتراحاتنا كي نتمكن من التلاقي مع باقي القوى على طرح معيّن

أوضح عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غسان حاصباني​، الّذي كان ضمن وفد "نوّاب قوى المعارضة" الّذي التقى سفراء "​اللجنة الخماسية​" أمس، "أنّنا وضعناهم في جوّ خريطة الطّريق الّتي أعلناها لإنجاز الاستحقاق الرّئاسي، وشرحنا وجهة نظر المعارضة وأجبنا عن أسئلتهم".

وعمّا إذا كانت اللّجنة ستتبنّى هذه الخريطة، أشار في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى "أنّنا نكرّر طروحات وَردت في البيان الأخير لـ"الخماسيّة"، كما أنّه يمكن الحديث عن تماهٍ بيننا وبين اللّجنة، علمًا بأنّنا نسعى لتوسيع مروحة الاقتراحات، كي نتمكّن من التّلاقي مع باقي القوى على طرح معيّن".

ولفت حاصباني إلى "أنّهم سيلتقون ابتداءً من اليوم، ممثّلين عن الكتل النّيابيّة في المجلس النّيابي، لوضعهم في جوّ الخريطة المقترحة"، كاشفًا أنّه "تمّ طلب مواعيد، من ضمنها موعدان مع كتلتَي "حزب الله" و"حركة أمل".