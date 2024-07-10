بيضون: الحوار يحب أن يكون المدخل الإلزامي لمقاربة كل القضايا الخلافية الداخلية

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون، إلى أنّ إسرائيل "أخفقت في السابق في كسر إرادة أهلنا في مقاومة احتلال الأرض، وهي اليوم عاجزة عن القيام بأيّ مغامرة باتجاه لبنان"، داعيًا السلطات والوزارات اللبنانية المعنيّة إلى وجوب القيام بمسؤولياتها تجاه دعم صمود الجنوبيين وأبناء القرى الحدودية.
وأكّد بيضون أنّ "الدفاع عن الأرض هو مسؤولية وطنية جامعة وليست مسؤولية فئة أو طائفة بعينها".
كلام بيضوت جاء في احياء حركة "أمل" وآل حمية وبلدة كفرحتى ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة أحد كوادر الحركة المؤسسين عباس جمعة حمية باحتفال تأبيني.
وفي الشأن السياسي، اعتبر بيضون أنّ "الحوار والتشاور يحب أن يكون هو المدخل الإلزامي لمقاربة كل القضايا الخلافية الداخلية، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي يمثل انجازه في هذه المرحلة حاجة وطنية ملحة في ظل الظرف الراهن".
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