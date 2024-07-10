وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية إيذانًا بعودة الطيران المنتظم بين البلدين

وصلت إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية، وذلك إيذانًا بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا.

وبهذه المناسبة، أقامت شركة مطارات الرياض احتفالًا في مطار الملك خالد بحضور السفير السوري أيمن سوسان وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي.

وأكد سوسان أنّ هذا الحدث يمثل خبرًا سارًا للسوريين والسعوديين على حدّ سواء، لأنه يسهّل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار إلى أنّ "عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين".

يُذكر أنّ في 5 تموز الحالي، أعلنت المنظمة العربية للطيران المدني، عن إعادة التحليق في أجواء سوريا بعد 12 عامًا من التعليق، بسبب الأزمة السورية.