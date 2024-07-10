محكمة عراقية أصدرت حكمًا بالإعدام بحق زوجة أبو بكر البغدادي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، حكمًا بالإعدام بحق زوجة زعيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية- واع، من دون ذكر اسم الزوجة.
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أنّ "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
وقال المجلس "الحكم بحقّها صدر وفقًا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالًا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".
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