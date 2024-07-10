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زلزال قوي يضرب قبالة سواحل جنوب أفريقيا بقوة 6.7 درجات

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واس - كيب تاون 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جنوب أفريقيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية إثر وقوع الزلزال حتى الآن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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