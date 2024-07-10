شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب قبالة سواحل جنوب أفريقيا بقوة 6.7 درجات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جنوب أفريقيا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية إثر وقوع الزلزال حتى الآن.