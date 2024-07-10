ارتفاع عدد شهداء مدرسة العودة التي قصفها الاحتلال إلى 27 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبوابات مدرسة العودة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزة إلى 27 شهيداً وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، أن الطواقم الطبية انتشلت 27 شهيداً وعشرات الجرحى، بعد قصف إسرائيلي عنيف تعرضت له بوابات مدرسة العودة التي تؤوي نازحين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف مناطق قطاع غزة إلى 74 شهيداً، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، التي جددت تحذيرها من خطورة الوضع الصحي في مستشفيات القطاع، في ظل استمرار نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مما فاقم من معاناة المرضى وجرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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