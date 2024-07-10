استطلاع: ترامب يتقدم بفارق 3 نقاط على بايدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وأظهر أحدث استطلاع أجرته كلية “إيمرسون” أن ترامب يحصل على دعم 46% من الناخبين المسجلين مقارنة بنسبة 43% لبايدن، وأن 11% من المشاركين لم يحسموا خيارهم بعد.

وعندما سئل الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم بعد عن المرشح الذي يميلون إليه، انقسموا بالتساوي، حيث اختار 50% ترامب بينما اختار النصف الآخر بايدن.

وقال سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمؤسسة “إيمرسون كوليدج” لاستطلاعات الرأي، في بيان: “منذ ما قبل المناظرة الرئاسية الأولى، ظل دعم الرئيس السابق ترامب عند 46%، بينما انخفض دعم الرئيس بايدن نقطتين مئويتين”.

وأضاف: “حدثت تحولات ملحوظة بعيدا عن بايدن بين الناخبين المستقلين، الذين انقسموا لصالح ترامب بنسبة 42% إلى 38%، بينما في الشهر الماضي تغلبوا على بايدن بنسبة 43% إلى 41%”.

وأجري الاستطلاع بعد المناظرة الرئاسية الأولى الشهر الماضي والتي أثارت مخاوف داخل الحزب الديمقراطي بشأن ما إذا كان بايدن هو المرشح الأفضل للتغلب على ترامب.

وبينما دعا بعض الديمقراطيين بايدن إلى التنحي عن السباق الرئاسي، ظل الرئيس مصرا على أنه لن ينسحب.

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