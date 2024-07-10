طرابلسي: أكّدنا باجتماعنا الأول لتعديل القانون 515 على مبادئه الأساسية وسد ثغراته وتحديثه

أشار عضو لجنة التّربية الوطنيّة والتّعليم العالي والثّقافة النّائب ​إدكار طرابلسي، إلى أنّه "في اجتماعنا الأول اليوم باللجنة الفرعية لتعديل القانون 515، أكدنا الحفاظ على المبادىء الأساسية الواردة فيه، والحفاظ على حق الأهالي الفعلي في مراقبة الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط".

ولفت، في تصريح، إلى أنّه جرى التأكيد أيضًا على "الحفاظ على حقوق الاساتذة، وصمود المدرسة وحقها في التطوير، وسد ثغرات القانون وتحديثه".