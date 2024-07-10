باسيل هنأ ستارمر: هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الروابط بين لبنان وبريطانيا من خلال التعاون المستمر

أبرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر مهنئًا بتوليه منصبه.

وأكد باسيل أنّ لبنان وبريطانيا يتشاركان تاريخًا عريقًا واحترامًا متبادلًا، مشيرًا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الروابط من خلال التعاون المستمر في التنمية الإقتصادية والتعليم والتبادل الثقافي".

وأشار إلى أنّ "لبنان مر في السنوات القليلة الماضية بأزمات اقتصادية وسياسية كبيرة"، آملاً في أن تواصل بريطانيا تقديم الدعم وخلق المزيد من فرص التعاون والمساهمة في زيادة الإستقرار في المنطقة، ومتمنيًا لستارمر النجاح في ولايته والإزدهار لبريطيانيا.