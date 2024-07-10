أبرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر مهنئًا بتوليه منصبه.
وأكد باسيل أنّ لبنان وبريطانيا يتشاركان تاريخًا عريقًا واحترامًا متبادلًا، مشيرًا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الروابط من خلال التعاون المستمر في التنمية الإقتصادية والتعليم والتبادل الثقافي".
وأشار إلى أنّ "لبنان مر في السنوات القليلة الماضية بأزمات اقتصادية وسياسية كبيرة"، آملاً في أن تواصل بريطانيا تقديم الدعم وخلق المزيد من فرص التعاون والمساهمة في زيادة الإستقرار في المنطقة، ومتمنيًا لستارمر النجاح في ولايته والإزدهار لبريطيانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل هنأ ستارمر: هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الروابط بين لبنان وبريطانيا من خلال التعاون المستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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