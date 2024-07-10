الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في طيرحرفا

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في محيط المدرسة الرسمية لبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان، حيث أعقب الغارة استهداف لنفس المنطقة بصاروخين أطلقتهما القوات الاسرائيلية، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
ولفت إلى أنّه "على تحركت سيارات الإسعاف حيث أفيد عن اندلاع حريق".
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