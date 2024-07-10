قوى الأمن وزعت عدد الشكاوى من حالات العنف الاسري لشهر حزيران

وزعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745، لشهر حزيران 2024، وجاءت كالاتي: عنف جسدي:77 عنف جنسي:0 عنف معنوي:16 عنف اقتصادي:0 غير ذلك:1 صفة الجاني/ة بالنسبة إلى الضحية: الزوج:56، الاب:18، الأم: 4، الاخوة:5، غير ذلك :11

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