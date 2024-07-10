ميقاتي ترأس إجتماعَين ماليَين في السراي والتقى كرامي ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعَين ماليَين في السراي الحكومي، الاول شارك فيه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.

أمّا الاجتماع الثاني، فشارك فيه وزير المالية، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في اوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والاجور.

إلى ذلك، التقى ميقاتي النائب فيصل كرامي وعرض معه الاوضاع الراهنة.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام يرافقه المستشار القانوني للاتحاد محمد نبوه.

وبعد اللقاء قال درغام: "تناول البحث موضوع إنشاء خزان مياه بسعة 5500 متر مكعب لتوصيل المياه للسكان ضمن نطاق بلديتي الغبيري وبيروت، وقد زودنا ميقاتي بتوجيهاته لإنجاز هذا المشروع".