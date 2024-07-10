وفد من الإجراء المتقاعدين في القطاع العام التقى الراعي وبحث معه مطالب تتعلق بالمعاش التقاعدي

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وفدا من الإجراء المتقاعدين في القطاع العام والمصالح المستقلة وبحث معهم في سلسلة المطالب الملحة، لا سيما موضوع الاستفادة من المعاش التقاعدي أسوة بالقطاع العام واحتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس سعر الصرف الحالي، إضافة الى موضوع اشتراك المتقاعدين الذي بات مليونا وستماية وعشرين الف ليرة لبنانية وتفعيل تقديمات الطبابة والاستشفاء .

وأشار نقيب المصالح المستقلة في الاتحاد العمالي شربل صالح، الى ان "البطريرك وعدهم بمتابعة مطالبهم والاتصال بالمعنيين في الحكومة ومجلس النواب للاسراع في دراسة مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بهم والموجودة في مجلس النواب".

ولفت الى أننا "طلبنا من صاحب الغبطة متابعة مطالبنا لاقرار نظام تقاعدي عادل خصوصا بعد ان ذهبت تعويضاتنا هدرا بسبب ارتفاع سعر الدولار إضافة إلى موضوع الضمان الاجتماعي ومحاسبة الذين احيلوا على التقاعد على اساس الف وخمسمائة ليرة رغم ان الحد الأدنى بات ١٨ مليونا وندفع اشتراكا ٩ بالمئة من المبلغ والضمان اليوم لا يؤدي اي خدمة للذين صرفوا من الخدمة من الشهر ١٠ في العام ٢٠١٩".

كذلك لفت الى أننا "طلبنا من غبطته متابعة الموضوع لتجميده لحين صدور قانون عادل. وقد وعدنا البطريرك بالمتابعة، مع الملاحظة بأن هناك مشاريع موجودة في مجلس النواب يمكن أن تفي بجزء من مطالب العمال وتعويضاتهم".

وفي سياق منفصل، ترأس البطريرك الراعي اجتماعا للجنة المنبثقة عن سينودس الأساقفة الماروني بشأن الوثيقة الوطنية التي اعدتها معظم الاحزاب والتيارات المسيحية.