ارتفاع نسبة الإجهاض بين نساء غزة إلى 10 حالات يومياً

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، رتيبة النتشة، ارتفاع نسبة الإجهاض لدى النساء الحوامل في غزة إلى 10 حالات يوميا جراء تعرضهم للإجهاد الشديد مع استمرار حالة النزوح من مكان لآخر بالإضافة إلى نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وقالت النتشة ـ في مقابلة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إن "المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها النساء الحوامل تفوق الوصف خلال تواجدهم بالخيام المكتظة بالنازحين مع انعدام الإمكانيات وافتقار وسائل النظافة الشخصية ونقص المياه، مما يعرضهم لمضاعفات خطيرة خاصة بعد الولادة".

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية في غزة منهكة بعد 9 أشهر من العمل دون توقف مع استمرار العدوان على القطاع، مما يعرض حياة النساء الحوامل والمواليد للخطر جراء خروج معظم المستشفيات عن الخدمة وصعوبة تلقى الخدمات الطبية مع توقف الأجهزة والمعدات جراء نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

وأوضحت أن المجاعة سجلت مستويات غير مسبوقة في شمال غزة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب مع استمرار القصف الذي يستهدف كافة المناطق في القطاع.

مسؤولون أمميون: عنف الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ينشر المجاعة في غزة

أكد مسؤولون أمميون أن عنف الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ينشر المجاعة في جميع أنحاء غزة، مؤكدين أن الوفيات الأخيرة لأطفال فلسطينيين بسبب الجوع وسوء التغذية لا تدع مجالا للشك، في أن المجاعة قد انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد المسؤولون على أن وفاة أي طفل بسبب سوء التغذية والجفاف، تشير إلى تعرض الهياكل الصحية والاجتماعية للهجوم وإضعافها بشكل خطير وقالوا: "نعلن أن حملة التجويع المتعمدة والموجهة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة الجماعية وأدت إلى حدوث مجاعة في جميع أنحاء غزة " .

وحث المسؤولون الأمميون، المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر بأية وسيلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وشدد المسؤولون الأمميون على أنه ينبغي على العالم أجمع التدخل لوقف حملة التجويع الإبادية التي تقوم بها إسرائيل ومنع هذه الوفيات"موضحين أن 34 فلسطينيا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ 7 أكتوبر، معظمهم من الأطفال .