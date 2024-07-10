الإمارات واليابان تبحثان سبل توسيع آفاق التعاون بمجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، مع وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني ساكاموتو تيتسوشي، سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة الذكية مناخيا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الرامية إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتبادلة؛ بما يحقق تطلعاتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء أن اللقاء تناول بحث المزيد من التعاون المشترك بين الإمارات واليابان في مجال الزراعة ومصايد الأسماك بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينهما، إضافة إلى مناقشة سبل التوسع في تجارة الغذاء بين البلدين، كما تطرقا إلى سبل توسيع التعاون في تعزيز الزراعة المستدامة من خلال نقل التكنولوجيا والبحث وتبني الممارسات المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة والصوبات الزراعية الذكية والتكنولوجيا الحيوية، بجانب تنمية الثروة السمكية.

وأكدت الدكتورة آمنة أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تحقيق أهداف التعاون الموقعة بين البلدين؛ خاصة في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، من خلال زيادة تعاون فرق العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة البلدين في المزيد من الاجتماعات والأحداث، التي تخدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أولويات الإمارات واليابان في مؤتمر الأطراف (COP29) المقرر إقامته العام الجاري في أذربيجان، بما في ذلك رؤية البلدين للتعاون طويل الأمد وسبل مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها، وتمويل المناخ.

ودعت الدكتورة آمنة، الجانب الياباني لحضور النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعقد فعالياتها في أبوظبي من 26 إلى 27 نوفمبر 2024، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، كما دعا تيتسوشي، الدكتورة آمنة لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية الثالثة مع اليابان بشأن الزراعة والبيئة وتغير المناخ الذي من المقرر عقده في اليابان أغسطس المقبل.

الإمارات تؤكد مواصلة تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة

أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالإمارات عبد الله ناصر لوتاه، مواصلة بلاده لمساعيها الدولية لتفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرا إلى تركيز بلاده منذ تأسيسها على التنمية المستدامة عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة لم تقتصر على الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.