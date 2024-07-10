شهيد وجريح في قصف الاحتلال على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، اليوم الإثنين 8 يوليو 2024، في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على منطقة القليلة جنوب مدينة صور اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مسيرة إسرائيلية شنت فجر اليوم غارتين، وعلى دفعتين، على سهل القليلة جنوب مدينة صور، استهدفت دراجة نارية، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مزرعة للماعز في جبل طورة بمنطقة جزين جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير المزرعة ونفوق 700 رأس ماعز.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة برج الملوك في مرجعيون، ما أدى إلى تحطم الزجاج للعديد من المحال والمنازل في البلدة وأضرار مادية بالممتلكات.

المصدر : وكالات