موسكو تعلن إحباط مخطط أوكراني ضد مسؤولين وأهداف عسكرية في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قالت وكالة الأمن الاتحادية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أحبطت هجومين برعاية أوكرانيا ضد أهداف عسكرية في روسيا.

وجاء في بيان للوكالة أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قامت بتجنيد مواطن روسي 30 عاما ليصبح قاتلا مأجورا، وفي مقابل الأموال، كان من المقرر أن يرسل عبوات تفجيرية مخبأة على شكل هدايا لثلاثة مسؤولين بارزين باستخدام خدمات الشحن.

وأضافت وكالة الأمن أن الهجمات المخطط لها كانت تستهدف رؤساء الإدارات في وزارة الدفاع. وقد تم احتجاز المشتبه به.

وفي هجوم أخر، كان من المفترض أن يقوم جندي في مشاة البحرية بتنفيذ هجوم على حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الأميرال كوزنستوف.

وأشارت وكالة الأمن أن عميلا أوكرانيا مشتبه به تعهد بمنح الجندي أموالا والمرور الآمن إلى فنلندا. مع ذلك، أخبر الجندي السلطات الروسية بالعملية.